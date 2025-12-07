Pettor_Ale non si arrendeva mai | addio ad Alessandro Antonicelli il 26enne ha trasformato il dolore in coraggio

«La vita vale sempre la pena di essere vissuta». È la frase che apre e chiude la storia breve, brutale e luminosa di Alessandro Antonicelli, 26 anni, personal trainer, influencer fitness, laureato in Biologia e conosciuto online come PettorAle, seguito da oltre 159 mila persone. È morto il 6 dicembre, dopo una battaglia durata due anni contro un osteosarcoma condroblastico, forma rarissima e aggressiva di tumore osseo. Alessandro non ha scelto il silenzio, non ha abbassato lo sguardo, non ha confuso dolore e vergogna: ha raccontato tutto. Diagnosi, paura, fisioterapia, interventi, recidive, speranza, rabbia, sogni in sospeso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pettor_Ale non si arrendeva mai: addio ad Alessandro Antonicelli, il 26enne ha trasformato il dolore in coraggio

