Petizione contro le tariffe vulcano volute dalla giunta Rapinese | La nuova sosta è una scelta punitiva

Quicomo.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova riforma della sosta approvata dal Comune di Como accende il fronte del dissenso. Il gruppo civico Nova Como annuncia una mobilitazione aperta a residenti, lavoratori e pendolari contro quella che definisce “una scelta politica punitiva”, destinata a pesare in modo “insostenibile” sulle. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Como, in piazza la (pacifica) rivolta contro tariffe vulcano e rivoluzione parcheggi: “E ora la raccolta firme” VIDEO - Associazione Nova Como in piazza contro la cosiddetta rivoluzione parcheggi e le tariffe vulcano (3 euro all’ora 24 ore su 24) introdotte dalla giunta Rapinese. Riporta comozero.it

petizione contro tariffe vulcanoComo, manifestazione contro la ‘rivoluzione’ parcheggi di Rapinese: “Spegnere le tariffe vulcano”. Il 6 dicembre in piazza Verdi - Il nuovo regolamento della sosta e le “tariffe vulcano” introdotte dalla giunta Rapinese “non rappresentano solo un aumento del costo della sosta: sono il segnale di una città che continua ad allontan ... Da comozero.it

petizione contro tariffe vulcanoComo, nuova protesta contro la rivoluzione della sosta. Le opposizioni contro il sindaco “Grinch”: “Si dimetta” - “Il sindaco si dimetta o faccia un passo indietro e ritiri la delibera sulla rivoluzione della sosta”. Riporta espansionetv.it

petizione contro tariffe vulcanoParcheggi, tra tariffe vulcano e proteste. Presidio in auto per chiedere al Comune di fare marcia indietro - Presidio in macchina per protestare contro il nuovo sistema della sosta. Scrive espansionetv.it

Cerca Video su questo argomento: Petizione Contro Tariffe Vulcano