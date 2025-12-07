Petizione contro le tariffe vulcano volute dalla giunta Rapinese | La nuova sosta è una scelta punitiva
La nuova riforma della sosta approvata dal Comune di Como accende il fronte del dissenso. Il gruppo civico Nova Como annuncia una mobilitazione aperta a residenti, lavoratori e pendolari contro quella che definisce “una scelta politica punitiva”, destinata a pesare in modo “insostenibile” sulle. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
TARIFFE AGEVOLATE PER CHI TORNA AL SUD Sostieni questa petizione: https://www.change.org/p/richiedere-tariffe-agevolate-per-viaggiatori-del-sud-italia?recruiter=42383740&recruited_by_id=01942360-6358-0130-1aea-3c764e044346&utm_source=s - facebook.com Vai su Facebook
Como, in piazza la (pacifica) rivolta contro tariffe vulcano e rivoluzione parcheggi: “E ora la raccolta firme” VIDEO - Associazione Nova Como in piazza contro la cosiddetta rivoluzione parcheggi e le tariffe vulcano (3 euro all’ora 24 ore su 24) introdotte dalla giunta Rapinese. Riporta comozero.it
Como, manifestazione contro la ‘rivoluzione’ parcheggi di Rapinese: “Spegnere le tariffe vulcano”. Il 6 dicembre in piazza Verdi - Il nuovo regolamento della sosta e le “tariffe vulcano” introdotte dalla giunta Rapinese “non rappresentano solo un aumento del costo della sosta: sono il segnale di una città che continua ad allontan ... Da comozero.it
Como, nuova protesta contro la rivoluzione della sosta. Le opposizioni contro il sindaco “Grinch”: “Si dimetta” - “Il sindaco si dimetta o faccia un passo indietro e ritiri la delibera sulla rivoluzione della sosta”. Riporta espansionetv.it
Parcheggi, tra tariffe vulcano e proteste. Presidio in auto per chiedere al Comune di fare marcia indietro - Presidio in macchina per protestare contro il nuovo sistema della sosta. Scrive espansionetv.it