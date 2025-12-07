Peskov | Trumppasso positivo su Russia

4.05 Il portavoce del Cremlino,Dmitry Peskov ha definito "un passo positivo" la nuova strategia di sicurezza nazionale (National Security Strategy) varata da Trump,che non cita più la Russia come "minaccia diretta". Il provvedimento firmato il 4 dicembre, critica duramente l'Europa ma omette la Russia tra le minacce immediate, proponendo invece negoziati per cessare le ostilità in Ucraina e "ripristinare stabilità strategica con Mosca". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche questi approfondimenti

Mosca: 'Russia non più definita minaccia da Usa, è positivo' - Il cambiamento della strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti da parte dell'amministrazione del presidente americano Donald Trump, in cui la Russia non viene menzionata come una "minaccia di ... Come scrive ansa.it

Russia: Peskov, non escluso incontro Putin-Trump a settembre in Cina - Non e' escluso che il presidente russo Vladimir Putin e quello americano, Donald Trump, possano avere un incontro a settembre in Cina. Riporta ilsole24ore.com

Peskov: “La Nato è di fatto in guerra con la Russia”. Trump: “Putin e Zelensky si odiano troppo” - Roma, 15 settembre 2025 – "Le sanzioni più efficaci – quelle che funzionano più rapidamente - Riporta quotidiano.net

Vaticano propone negoziati tra Russia e Ucraina, Peskov: “Il Cremlino è grato”/ Trump: “Sarebbe fantastico” - Il Cremlino ringrazia Papa Leone XIV mentre Trump definisce l'idea "fantastica" Il Cremlino ha espresso gratitudine verso l’offerta avanzata ... Riporta ilsussidiario.net

Peskov, la Russia è pronta a proseguire i negoziati sull'Ucraina - La Russia è aperta a proseguire i negoziati sull'Ucraina; la pausa nei negoziati non è colpa di Mosca. msn.com scrive