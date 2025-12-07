Peschici diventa città Oggi la cerimonia per il riconoscimento

In base alla legge 2672000, testo unico sugli enti locali, un Comune può essere insignito del titolo di città secondo alcune caratteristiche, ad esempio il prestigio. A conclusione di un iter avviato nel 2023 con l’istanza al ministero dell’Interno, oggi è stato conferito al Comune di Peschici il titolo di città. Una giornata storica per il paese considerato la perla del Gargano. Cerimonia di conferimento con una seduta del consiglio comunale. (foto: tratta da manifesto Comune di Peschici)          L'articolo Peschici diventa città Oggi la cerimonia per il riconoscimento proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Ma in realtà lo era già: nella sua storia, nella sua bellezza, nella sua accoglienza, nella sua gente – ha detto Vescera a margine della cerimonia

