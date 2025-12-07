Peschici diventa città Oggi la cerimonia per il riconoscimento
In base alla legge 2672000, testo unico sugli enti locali, un Comune può essere insignito del titolo di città secondo alcune caratteristiche, ad esempio il prestigio. A conclusione di un iter avviato nel 2023 con l’istanza al ministero dell’Interno, oggi è stato conferito al Comune di Peschici il titolo di città. Una giornata storica per il paese considerato la perla del Gargano. Cerimonia di conferimento con una seduta del consiglio comunale. (foto: tratta da manifesto Comune di Peschici) L'articolo Peschici diventa città Oggi la cerimonia per il riconoscimento proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Giornata storica per la perla del Gargano: Peschici diventa città
Al Lido del Piacere la tua giornata prende la forma che vuoi tu: sup, relax sui lettini, un match a padel, un pranzo vista mare o un aperitivo al tramonto. Qui ogni attimo diventa vacanza #Peschici #LidodelPiacere #Gargano #beachdays #padelgargano #pe - facebook.com Vai su Facebook
Giornata storica per la perla del Gargano: Peschici diventa città - Ma in realtà lo era già: nella sua storia, nella sua bellezza, nella sua accoglienza, nella sua gente – ha detto Vescera a margine della cerimonia - Riporta foggiatoday.it