Pesanti minacce ai giocatori della Fiorentina

e alle loro famiglie, dopo l'ennesima sconfitta per 3-1 ieri con il Sassuolo, con la squadra viola ultima in classifica con soli 6 punti e con l'incubo della retrocessione in B nell'anno del centenario.La moglie del terzino brasiliano viola Dodo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Grande Fratello, è quasi scontro fisico: minacce e parole pesanti tra due concorrenti amatissimi

Shock in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro il Sassuolo: alcune mogli e compagne dei giocatori viola hanno ricevuto pesanti insulti e vere e proprie minacce di morte sui social. Tra loro anche Amanda Ferreira, consorte di Dodô, che ha denunciato l’a - facebook.com Vai su Facebook

Insulti e minacce a giocatori viola, la Fiorentina: 'Solidarietà e piena vicinanza'. La condanna della sindaca - Insulti e minacce di morte ai giocatori e alle loro famiglie: è quanto hanno denunciato alcune mogli e compagne dei calciatori viola. 055firenze.it scrive

Minacce e insulti ai giocatori della Fiorentina: “Spero che vi muoiano tutti i figli di cancro” - Una serie di gravissime minacce ha colpito gli account social dei giocatori della Fiorentina in seguito alla sconfitta di sabato contro il Sassuolo, nell ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Fiorentina nel mirino degli haters: dura condanna del Comune di Firenze dopo le minacce ai giocatori - Sta ancora facendo molto rumore quanto accaduto nelle ore successive al ko della Fiorentina contro il Sassuolo. Secondo tuttojuve.com