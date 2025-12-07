L’Università degli Studi di Perugia piange la scomparsa del Professor Giuseppe Calzoni, Magnifico Rettore dell’Ateneo dal 1994 al 2000. Docente di Economia Politica presso l’allora Facoltà di Economia e Commercio, Calzoni ha guidato l’Università con lungimiranza, promuovendo una fase di espansione senza precedenti che ha visto crescere significativamente il numero di studenti e consolidare il ruolo dell’Ateneo come polo di eccellenza nazionale per la formazione e la ricerca. Il Magnifico Rettore Massimiliano Marianelli, profondamente commosso, ha dichiarato: “Con la scomparsa del Professor Calzoni perdiamo non solo un Rettore di straordinaria competenza, ma un uomo le cui qualità umane e il cui amore per questa Università hanno lasciato un segno indelebile nelle persone e nella storia dell’Ateneo”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia. “Un uomo che ha lasciato un segno indelebile”: il Rettore Marianelli ricorda il Professor Giuseppe Calzoni