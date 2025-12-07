Perugia Un uomo che ha lasciato un segno indelebile | il Rettore Marianelli ricorda il Professor Giuseppe Calzoni
L’Università degli Studi di Perugia piange la scomparsa del Professor Giuseppe Calzoni, Magnifico Rettore dell’Ateneo dal 1994 al 2000. Docente di Economia Politica presso l’allora Facoltà di Economia e Commercio, Calzoni ha guidato l’Università con lungimiranza, promuovendo una fase di espansione senza precedenti che ha visto crescere significativamente il numero di studenti e consolidare il ruolo dell’Ateneo come polo di eccellenza nazionale per la formazione e la ricerca. Il Magnifico Rettore Massimiliano Marianelli, profondamente commosso, ha dichiarato: “Con la scomparsa del Professor Calzoni perdiamo non solo un Rettore di straordinaria competenza, ma un uomo le cui qualità umane e il cui amore per questa Università hanno lasciato un segno indelebile nelle persone e nella storia dell’Ateneo”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
