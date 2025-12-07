Perugia Ternana 1-2 il derby dell’Umbria si tinge di rossoverde
Perugia, 7 dicembre 2025 – La Ternana batte il Perugia al “Renato Curi” e si aggiudica, nell’anno del centenario rossoverde, il derby numero 100 tra Fere e Grifo. Vittoria meritata, quella della Ternana di mister Fabio Liverani, che spezza l’equilibrio verso l’ora di gioco con un gran gol di Vallocchia dalla distanza e poi controlla la reazione dei biancorossi di Giovanni Tedesco, sfiorando anche il terzo gol. Fere in vantaggio al 6° con Ferrante che di testa vince il duello con Tozzuolo e batte Gemello. La Ternana gioca in scioltezza ma il Perugia non si disunisce e pareggia con lo stesso Tozzuolo al 18°, sorprendendo Romeo sulla destra e superando D’Alterio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
