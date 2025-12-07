Perquisito per un codice rosso in casa ha un etto di droga | arrestato

Romano di Lombardia. Nella serata del 28 novembre 2025, i carabinieri della stazione di Romano di Lombardia hanno dato esecuzione a una misura cautelare in carcere nei confronti di un 38enne albanese, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni dell’ex compagna. La misura trae origine da un’attività d’indagine avviata a seguito delle denunce presentate dalla vittima a partire dal 19 novembre 2025, nelle quali la donna ha riferito uno stato di forte esasperazione e paura per le continue vessazioni fisiche e psicologiche che, secondo quanto denunciato, erano iniziate nel 2021 e proseguite dopo la fine della relazione con l’uomo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

