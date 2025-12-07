La grande sfilata e il concerto della Fanfara dei Bersaglieri a partire dalle 11; lo show coking dei maestri cioccolatieri alla sala San Rocco alle 15; il concerto in piazza Battisti alle 17,30 di Sherrita Duran & The Gospel Singers; e la CioccoCena al foyer del teatro Angel Dal Foco sono alcuni dei momenti clou di questa seconda giornata della ‘Fiera Nazionale del Cioccolato e del Visciolato’ di Pergola, decollata con successo ieri mattina. Sotto una distesa di luci che illuminano chiese, palazzi e vicoli, la città dei Bronzi è la scenografia perfetta del Natale, con maestri cioccolatieri e produttori di tipicità enogastronomiche da tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pergola, sfilata e concerto della fanfara dei Bersaglieri