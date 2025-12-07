Perché Re Carlo potrebbe pentirsi di aver escluso il fratello Andrea

La decisione di Re Carlo di sfrattare il fratello, Andrew Mountbatten-Windsor, dalla storica Royal Lodge lo scorso ottobre ha segnato uno dei momenti più drammatici degli ultimi anni per la Monarchia britannica. Una scelta che molti hanno letto come inevitabile, dopo le rinnovate preoccupazioni legate alla controversa amicizia dell’ex Duca con Jeffrey Epstein, ma che oggi potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio per il sovrano. La decisione di Re Carlo. Il gesto, pubblico e irrevocabile, sembrava inizialmente destinato a cauterizzare una crisi reputazionale che rischiava di indebolire ulteriormente la Casa di Windsor. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Perché Re Carlo potrebbe pentirsi di aver escluso il fratello Andrea

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Bello l’abbraccio a Carlo Vanzini. Mi unisco con il cuore, perché so quanto bene faccia a chi si trova di fronte a un bivio così importante e difficile. Con la stessa energia che mette nel trasferirci le emozioni della Formula 1, vincerà anche questa battaglia: forza Vai su X

“Io lo chiamavo fratellone mentre lui mi chiamava Babbo Carlo, perché siamo diventati 'babbi': un po’ grandi, un po’ adulti. Abbiamo condiviso questo fatto con le paure, le preoccupazioni dell’essere un po’ vecchi. Del rapporto con lui, porto alla memoria la su - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo sparisce, Kate Middleton scintilla al banchetto di Stato con la tiara più grande - Kate Middleton fa sensazione con l’abito scintillante di Jenny Packham e la tiara gigante. Riporta dilei.it

Re Carlo, l’enorme patrimonio immobiliare e gli affitti irrisori della Famiglia Reale - Re Carlo possiede un enorme patrimonio immobiliare dal valore inestimabile che affitta a prezzi bassissimi. Segnala dilei.it

L'amore di re Carlo per la sostenibilità immortalato in un nuovo ritratto - L'artista Michael Shellis ha utilizzato materiali trovati in un cassonetto, petali e fiori caduti e caffè per creare una nuova immagine ecologica di re Carlo ... Si legge su vanityfair.it

Re Carlo “caccia” Andrea, Sabadin: “Come Harry, ora potrebbe fare soldi con rivelazioni sulla famiglia reale” - it il giornalista e scrittore Vittorio Sabadin commenta la notizia della rimozione del titolo al principe Andrea. Secondo fanpage.it

Re Carlo e Camilla incontrano il Papa in Vaticano: i saluti e lo scambio di doni - “Welcome” (benvenuto, ndr): il Papa ha salutato così re Carlo ricevendolo nel Palazzo apostolico. Segnala ilfattoquotidiano.it

Re Carlo è deciso a cacciarlo ma suo fratello Andrea non molla: vuole restare a vivere nella magione di 30 stanze per la quale non paga l’affitto da 20 anni - Questo l’ordine di scuderia a Buckingham Palace che sta mettendo in campo tutte le sue risorse per convincere il fratello del sovrano a ... Secondo ilfattoquotidiano.it