Perché nel 2025 abbiamo tutti cercato Lucio Corsi su Google per capire qualcosa di noi

Ha conquistato Sanremo, Google e l’immaginario collettivo senza mai alzare la voce. Tra estetica anni ’70, malinconia gentile e un Natale fatto d’ombre e intuizioni, Lucio Corsi è diventato il simbolo di un altro modo di stare nel presente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Perché nel 2025 abbiamo tutti cercato Lucio Corsi su Google (per capire qualcosa di noi)

