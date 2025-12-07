Perché Lorenzo Vitali ha ucciso la nonna a martellate ad Acilia Sono anni che vengo maltrattato

Lorenzo Vitali, 30 anni, ha agito in pochi istanti quando ha colpito a morte, con un martello, la nonna nella sua casa ad Acilia, quartiere di Ostia, a due passi dalla Capitale. Ha infilato le chiavi nella serratura, ricostruisce oggi Il Messaggero, e la porta si è aperta all’istante. Pochi passi e ha poi infierito su Gabriella Armari, classe 1945. L’anziana non ha avuto neanche il tempo di gridare, ma non è stato un omicidio d’impeto secondo gli investigatori. Dopo averla colpita a morte il 30enne, con il martello sporco di sangue, si è diretto verso la camera da letto della madre, già uscita di casa per il turno in ospedale da infermiera, e ha colpito il suo compagno. 🔗 Leggi su Open.online

