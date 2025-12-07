Perché l’acquisizione di Warner Bros Discovery da parte di Netflix non riporterà lo Snyderverse
l'interesse crescente dell'industria dell'intrattenimento per l'acquisizione di Warner Bros. Discovery. Il panorama dell' intrattenimento sta vivendo un momento di grande fermento, alimentato dalle voci di una possibile vendita di Warner Bros. Discovery (WBD). Diversi big del settore, tra cui Paramount, si stanno preparando a presentare offerte per acquisire uno degli studi più iconici. Mentre questa trattativa si intensifica, si svela l'esistenza di un accordo segreto tra WBD e Netflix, che potrebbe rivoluzionare gli equilibri del mercato dello streaming e della produzione cinematografica. il ricco portafoglio di proprietà intellettuali di warner bros.
