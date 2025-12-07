Perché la serie foundation di apple tv supera star wars come miglior serie di fantascienza

l'eccellenza della serie tv "foundation": il miglior esempio di fantascienza moderna. Nel panorama delle produzioni televisive di fantascienza, "Foundation" di Apple TV+ si distingue come la serie più valida e innovativa attualmente sul mercato. Questa produzione non solo rappresenta una risposta alla proliferazione di titoli ispirati a "Star Wars", ma si posiziona anche come il miglior esempio di narrativa sci-fi su piccolo schermo. Esplorare le caratteristiche di "Foundation" permette di comprendere perché sia considerata un punto di riferimento e quale eredita possa offrire alle future serie del genere.

Foundation: la serie su Apple TV+ è stata rinnovata per la terza stagione - Foundation, la serie di Apple TV+ ispirata all'omonima e celebre saga dell'autore statunitense Isaac Asimov, è appena stata rinnovata e arriverà sulla piattaforma con una terza stagione. Come scrive fantascienza.com