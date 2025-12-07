Perché la seconda manche del gigante femminile non si vedrà in tv | orario startlist streaming
Alle ore 19.00 italiane a Tremblant (Canada) si chiuderà per le donne la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma la seconda manche del gigante femminile, con l'inversione delle migliori 30 della prima run. La concomitanza con gli Europei senior 2025 in vasca corta di nuoto, però, impedirà la trasmissione in diretta tv dell'evento, dato che la RAI ha scelto di trasmettere soltanto in streaming lo sci alpino, visibile per la seconda run su Rai Play Sport 2. Per il gigante femminile di Tremblant (Canada) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv non sarà prevista (differita ore 22.
