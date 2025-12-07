interruzione della programmazione di “la notte nel cuore” il 7 dicembre 2025. La data del 7 dicembre 2025 segna una sospensione nella messa in onda della popolare soap opera turca “La notte nel cuore”. La decisione di interrompere la trasmissione serale deriva dalla programmazione speciale di Mediaset, che ha scelto di dedicare la prima serata a un evento televisivo di grande richiamo. La pausa rappresenta un’occasione per lo svolgimento di un cambio di palinsesto, accompagnato dal ritorno di un quiz show amatissimo dal pubblico di Canale 5. motivi della sospensione e riprogrammazione. Questo evento, che ha coinvolto decisioni strategiche di Mediaset, riguarda l’anticipata sospensione delle nuove puntate di “La notte nel cuore”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Perché la notte nel cuore non va in onda stasera 7 dicembre e quando torna