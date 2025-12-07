Perché i gatti fanno le fusa? Per gli umani sono un toccasana

Il gatto è una creatura elegante e misteriosa, e le sue fusa sono uno dei suoni più caratteristici e affettuosi che conosciamo. Ma questo suono gorgogliante non è solo un modo per dire "sono felice". La scienza ha scoperto che le fusa sono un meccanismo complesso che i gatti usano per comunicare, sì, ma anche per curarsi. È importante sapere che un gatto fa le fusa non solo quando è rilassato e coccolato, ma anche quando prova paura o dolore. Per esempio, un gatto nel trasportino o uno ferito fa le fusa per auto-rassicurarsi e alleviare il disagio. È un meccanismo che impara da piccolo: la mamma gatta usa le fusa come una ninna nanna per i suoi cuccioli, che a loro volta vibrano per comunicarle che stanno bene.

