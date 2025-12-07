Perché ci sono grandi palle colorate attaccate ai cavi elettrici dell'alta tensione

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se vi siete mai chiesti cosa sono quelle grandi sfere colorate agganciate ai cavi elettrici delle linee dell'alta tensione, qui troverete tutte le risposte. Ecco cosa sono i segnalatori di cavi aerei, come sono fatti, che caratteristiche devono avere e come vengono installati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

