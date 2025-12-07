Perché alcuni uccelli stanno su una zampa sola

Molti uccelli, come i fenicotteri, stanno spesso su una zampa sola per conservare calore, risparmiare energie e riposare alternando le zampe, soprattutto quando fa molto freddo o stanno in acqua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

