percezione inazione e reazione come combattere nella battaglia disinformativa

La disinformazione non nasce con i social media né con l’intelligenza artificiale, e soprattutto non è una deviazione patologica dell’ecosistema informativo contemporaneo. È, al contrario, una tecnica storicamente consolidata di competizione politica e strategica, riemersa oggi in forma accelerata e moltiplicata. È questa la premessa da cui muove l’analisi di Rory Cormac e Dan Lomas, rispettivamente professor e assistant professior di relazioni internazionali presso la Nottingham University, che invitano a distinguere con chiarezza tra ciò che è cambiato, come la scala, la velocità, l’automazione, e ciò che è invece rimasto immutato: la funzione della disinformazione come strumento di destabilizzazione sistemica. 🔗 Leggi su Formiche.net

