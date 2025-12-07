I l dettaglio che fa la differenza. Tra le infinite possibilità di styling, una collana indossata sopra la camicia si rivela l’asso nella manica per rendere ogni outfit più personale, sofisticato e contemporaneo in questa stagione fredda. Ecco cinque idee di tendenza a cui ispirarsi. Dorata stretta sotto al colletto Discreta ma di grande effetto, nell’Inverno 2025 la classica collana dorata si stringe sotto al colletto della camicia, lasciato sapientemente aperto. Il risultato finale si rivela così originale e raffinato. Leggi anche › Giochi di ruolo. Collane e camicie in coppia nell’Inverno 2025 Collana con charms e pendenti Nei look della quotidianità o negli outfit da ufficio, una collana con charms e pendenti legata sopra alla camicia è l’arma segreta per fare colpo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per un outfit che non passa inosservato bastano una camicia ben scelta e la collana giusta, protagonista assoluta del look