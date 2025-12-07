Per il rally di Natale c’è tempo fino al 31
«Non credo al rally di Natale», alla domanda tormentone e tormentata di questo periodo la risposta è perentoria. Se a dirlo fosse un qualunque influencer di mercato o uno youtuber non ci sarebbero problemi, ma se a dirlo è Giovanni Tamburi la risposta è un macigno che cade dall’alto schiacciando entusiasmo e aspettative della platea dei fedeli. Equivale a Babbo Natale che davanti a una folla di bambini festanti e di attese per i regali rivela: «Babbo Natale non esiste». Tornando alla realtà e al cinismo dei mercati siamo costretti a dare ragione a Tamburi, il rally tra inizio dicembre e il 25 si è visto raramente, lo dice la statistica o se volete la “stagionalità” e pare che anche quest’anno non farà eccezione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Tre nuove crypto pronte a esplodere in vista del rally di Natale
XRP si prepara al Rally di Natale? Obiettivo 5 dollari nel mirino
A NATALE REGALATI APRILIA TUAREG 660 RALLY. TUA CON € 12.499 F.C. UN DESIDERIO, DUE RUOTE PREZZO LISTINO € 13.999 F.C. SCONTO € 1.500. VEICOLO NUOVO DA IMMATRICOLARE, IVA ESPOSTA. MODELLO 2025 EURO 5+. POSSIBILIT - facebook.com Vai su Facebook
Mercati: comincia dicembre e si torna a parlare di rally di Natale. Bisogna aspettarsi un mese positivo? Giacomo Chiorino (Banca Patrimoni Sella) mette in guardia sulle statistiche e sulle supervalutazioni. Vai su X