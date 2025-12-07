«Non credo al rally di Natale», alla domanda tormentone e tormentata di questo periodo la risposta è perentoria. Se a dirlo fosse un qualunque influencer di mercato o uno youtuber non ci sarebbero problemi, ma se a dirlo è Giovanni Tamburi la risposta è un macigno che cade dall’alto schiacciando entusiasmo e aspettative della platea dei fedeli. Equivale a Babbo Natale che davanti a una folla di bambini festanti e di attese per i regali rivela: «Babbo Natale non esiste». Tornando alla realtà e al cinismo dei mercati siamo costretti a dare ragione a Tamburi, il rally tra inizio dicembre e il 25 si è visto raramente, lo dice la statistica o se volete la “stagionalità” e pare che anche quest’anno non farà eccezione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Per il rally di Natale c'è tempo fino al 31