Per il Cremlino la nuova strategia degli USA sull'Europa è in linea con la visione di Mosca
Mosca giudica “coerenti” le nuove linee di Trump e intravede spazi per un accordo sull’Ucraina. Per Kellogg la pace è a un passo: nodi su Donbass e Zaporizhzhia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Venezuela come Cuba, è la nuova linea rossa tra Washington e il Cremlino: il Madman Plan di Donald Trump
Il Cremlino dice che la nuova strategia americana è in linea con quella russa. Grande nostalgia non dico di Kennedy, ma di Rocky Balboa Vai su X
"CERTAMENTE". (cit.doc). "Io e Zelensky vediamo le cose in modo diverso". (Il leader del Cremlino, a Nuova Delhi per incontrare il premier Modi, in un'intervista a India Today... Adnkronos, 4 dicembre). Alle 20 nuova puntata di #blob... - facebook.com Vai su Facebook
