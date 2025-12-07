Per i baby bianconeri big match con la Roma
Vale la pena di anticipare l’orario del pranzo per essere puntuali oggi, alle 13, al centro sportivo Romagna Centro e assistere allo scontro fra Cesena e Roma, gara valevole per il quattordicesimo turno del campionato Primavera 1. Si annuncia infatti uno scontro interessante fra due formazioni divise da appena due punti e che in questo momento lottano per tenersi stretto il loro posto nei playoff, nel caso della Roma e per rienterare in zona playoff, nel caso del Cesena di Nicola Campedelli. È un peccato che oggi il Cesena debba rinunciare a tre dei suoi ragazzi per squalifica: Tosku e Ribello potranno rientrare dalla prossima giornata mentre Simone Gianfanti dovrà stare fermo fino a metà gennaio in seguito all’espulsione subita al termine dell’incontro di Coppa disputato in settimana col Napoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
