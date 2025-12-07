A Satellite Beach, in Florida, Jonathan Myers e la moglie Emily Verrelli, titolari della "Immersive Beach", si sono visti oscurare il Natale. Myers aveva trasformato il retro della facciata della sua attività in un supporto per una "natività luminosa", una proiezione artistica a tema natalizio realizzata con diversi proiettori. L’installazione veniva proiettata sulle grandi pareti bianche dell’edificio: scenografie in stile classico, con vetrate colorate, illuminazioni dorate e figure sacre, in un’atmosfera suggestiva. E a tema natalizio era stata trasformata anche l'auto della coppia. Un'idea di grande impatto ammirata da molti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Per censurare il Natale in Florida si tirano in ballo perfino le tartarughe