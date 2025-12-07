Per censurare il Natale in Florida si tirano in ballo perfino le tartarughe
A Satellite Beach, in Florida, Jonathan Myers e la moglie Emily Verrelli, titolari della "Immersive Beach", si sono visti oscurare il Natale. Myers aveva trasformato il retro della facciata della sua attività in un supporto per una "natività luminosa", una proiezione artistica a tema natalizio realizzata con diversi proiettori. L’installazione veniva proiettata sulle grandi pareti bianche dell’edificio: scenografie in stile classico, con vetrate colorate, illuminazioni dorate e figure sacre, in un’atmosfera suggestiva. E a tema natalizio era stata trasformata anche l'auto della coppia. Un'idea di grande impatto ammirata da molti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
A Magliano, in Toscana, hanno cancellato ogni riferimento a Gesù dalla recita di Natale per “non offendere nessuno”. È questo il futuro che vuole la sinistra: un Natale svuotato, senza radici, senza identità. Laicità non significa censurare le nostre tradizioni. Dif - facebook.com Vai su Facebook
"STUDIO QUADRA S.A.S. DI NATALE PASQUALE" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Per censurare il Natale in Florida si tirano in ballo perfino le tartarughe - La natività luminosa realizzata da una coppia di Satellite Beach è stata spenta dal Comune per tutelare la fauna marina nel periodo di nidificazione e non distrarre gli automobilisti. Secondo msn.com