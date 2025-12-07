Pensioni 2026 i 10 posti dove godersi l' assegno | la classifica c' è una sorpresa

Negli ultimi anni l’aspettativa di vita è cresciuta di circa due decenni e sempre più pensionati decidono di passare la terza età fuori dal proprio Paese d’origine, attratti da climi piacevoli, spese ridotte e servizi di buon livello.Per orientare questa scelta, ogni anno International Living pubblica l’Annual Global Retirement Index 2026: una classifica dei migliori Paesi dove godersi la pensione, costruita su costi della vita, qualità della sanità, alloggi, clima, facilità dei visti e possibilità di inserirsi nella comunità locale. I dati arrivano da centinaia di corrispondenti ed expat sparsi nel mondo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pensioni 2026, i 10 posti dove godersi l'assegno: la classifica, c'è una sorpresa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Chiudiamo la settimana con una notizia che ci riguarda da vicino: ? L’inverno demografico in Italia segna un aumento della popolazione over 65 e una riduzione dei lavoratori attivi, con crescenti pressioni sul welfare e sulle pensioni entro il 2060. Altre notizi - facebook.com Vai su Facebook

Pensioni, da gennaio 2026 possono andarci tutte queste persone. L’elenco dei requisiti - Ecco l'elenco dei requisiti aggiornato alla luce delle ultime novità previste dalla legge di Bilancio. Secondo money.it

Pensioni 2026, aumenti e misure a rischio: tutte le novità in arrivo - Cosa prevede la Manovra: conferme, novità e misure a rischio. Scrive newsmondo.it

Slittano le pensioni gennaio 2026: conti da rifare con 3 e 5 giorni di attesa - Le pensioni gennaio 2026 arriveranno più tardi del solito: tre giorni per chi usa Poste, cinque per chi attende l’accredito bancario ... Secondo msn.com

Riforma Pensioni in Manovra 2026: emendamenti su Opzione Donna, Quota 103 e aspettative di vita - Emendamenti di maggioranza e opposizione su Opzione Donna, Quota 103 e scatti pensione per le speranze di vita: a che punto siamo e cosa si prevede. Segnala msn.com

Pensione anticipata in Manovra, quali alternative sono rimaste per il 2026 - Pensione anticipata 2026 tra strumenti cancellati e misure prorogate: dalla fine di Opzione donna ai dubbi su quota 103. Da quifinanza.it

Pensioni 2026: tutte le opzioni per l’uscita ordinaria e anticipata - In tema di pensioni 2026, le misure di flessibilità in uscita che sono state via via prorogate in questi anni, come l’Opzione Donna e la Quota 100- Lo riporta pmi.it