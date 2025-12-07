Pelu tre anni senza di te | ci manchi ma resti un riferimento per tutti
Robi manca. Non in modo drammatico, non con quei vuoti che diventano retorica: manca nelle piccole cose, quando servirebbe qualcuno che ti rimette a fuoco la prospettiva con due parole e zero fronzoli. Era fatto così: niente pose, niente eroismi. Un senso della misura che oggi, per chi gli è stato vicino, è diventato quasi una bussola. Robi aveva un modo semplice di stare al mondo: guardare i fatti, capirli davvero, e solo dopo dire la sua. Non mescolava affetto e indulgenza, non confondeva vicinanza e compiacenza. Ti ascoltava per intero, poi ti diceva la verità nuda — a volte scomoda, quasi sempre utile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altre letture consigliate
45 Anni di Storia E questi 4 Ragazzacci Ci sono Ancora!! ? - facebook.com Vai su Facebook
Litfiba, annuncio in arrivo: i social "scongelati" dopo tre anni - Piero Pelù e soci hanno condiviso infatti sui canali ufficiali della band un post che lascia intendere ... Si legge su rockol.it
Pelù, il rumore dentro e Firenze: "Per me è come una madre. Ma vive un’emorragia sociale" - L’artista ricorda la città degli anni ’80: "Era aperta a ogni idea, piano piano l’abbiamo persa. Segnala lanazione.it
Piero Pelù. La potenza del rock con il Ritorno del Diablo Tour - Il Ritorno del Diablo Tour 2025 sarà l’occasione per tutti gli appassionati del rock di festeggiare insieme a Piero Pelù (nella foto) ben quattro anniversari: 40 anni di ’Desaparecido’, 35 anni di ’El ... Lo riporta quotidiano.net