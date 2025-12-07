Pelu tre anni senza di te | ci manchi ma resti un riferimento per tutti

Robi manca. Non in modo drammatico, non con quei vuoti che diventano retorica: manca nelle piccole cose, quando servirebbe qualcuno che ti rimette a fuoco la prospettiva con due parole e zero fronzoli. Era fatto così: niente pose, niente eroismi. Un senso della misura che oggi, per chi gli è stato vicino, è diventato quasi una bussola. Robi aveva un modo semplice di stare al mondo: guardare i fatti, capirli davvero, e solo dopo dire la sua. Non mescolava affetto e indulgenza, non confondeva vicinanza e compiacenza. Ti ascoltava per intero, poi ti diceva la verità nuda — a volte scomoda, quasi sempre utile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it