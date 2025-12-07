Pellegrini a Verissimo la risposta a Magnini | Una storia di 6 anni è importante

(Adnkronos) – “Se decido di stare 6 anni con una persona, nonostante tutto quello che capita in mezzo, per me è importante”. Federica Pellegrini oggi a Verissimo si fa “una risata” quando deve commentare le recenti dichiarazioni di Filippo Magnini. I due ex nuotatori hanno avuto una relazione per 6 anni prima di dividersi e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

pellegrini verissimo risposta magniniA Verissimo, Federica Pellegrini rompe il silenzio e risponde alle spiacevoli parole dell’ex Filippo Magnini - Silvia Toffanin ha colto la palla al balzo per chiederle cosa pensasse delle dichiarazioni di Filippo Magnini a Belve. Si legge su ilvicolodellenews.it

Federica Pellegrini risponde a Filippo Magnini: “per me è stata una storia importante” - Silvia Toffanin ha ricordato che negli anni, Federica Pellegrini è stata sempre sotto i riflettori, e non solo per i suoi meriti sportivi. Secondo ultimenotizieflash.com

pellegrini verissimo risposta magniniFederica Pellegrini perché si è lasciata con Filippo Magnini: “Scoperti due tradimenti”/ Lo scambio di accuse - Federica Pellegrini, chi è e perché è finita la relazione con Filippo Magnini. Riporta ilsussidiario.net

