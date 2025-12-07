Pellegatti sul mercato | Non voglio pensare che non aiutino Allegri L’esempio Aubameyang

Pianetamilan.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Milan, Carlo Pellegatti parla del possibile colpo in attacco per i rossoneri a gennaio. Ecco il parere del giornalista da 'YouTube'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pellegatti sul mercato non voglio pensare che non aiutino allegri l8217esempio aubameyang

© Pianetamilan.it - Pellegatti sul mercato: “Non voglio pensare che non aiutino Allegri”. L’esempio Aubameyang

Approfondisci con queste news

Lewandowski al Milan? Pellegatti e Diddi commentano il rumour di mercato

Pellegatti rivela: “Allegri ha chiesto uno/due rinforzi al Milan per il mercato di gennaio”

Pellegatti sul mercato del Milan: “Ho chiesto di Zirkzee e Fullkrug. Mi dicono che …”

Pellegatti insiste: “Date ad Allegri una punta. Vorrei fare i complimenti alla Curva…” - 0 con un gol di Zaccagni al minuto 80, Carlo Pellegatti ha commentato la sconfitta nel suo canale YouTube, ribadendo il ... Riporta milannews.it

pellegatti mercato voglio pensareMercato, Pellegatti: “Vi do una notizia su Maignan: non vuole più vedere…” - E' quello di Mike Maignan l'ultimo nome accostato all'Inter sul mercato per il futuro della porta: le parole di Pellegatti ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pellegatti Mercato Voglio Pensare