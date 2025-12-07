Pazzesco a Tu si que vales finisce col botto Realizza il sogno di una vita e un ricco montepremi

Kay La Ferrera trionfa a sorpresa: magia e lacrime in diretta. Se pensavate che la finale di Tu sì que vales sarebbe stata l’ennesimo carosello di talenti adulti, preparatevi a ricredervi: stavolta il vero miracolo lo ha fatto un bambino! Kay La Ferrera, il maghetto che ha stregato tutti con i suoi giochi di prestigio e un sorriso grande il doppio di lui, è riuscito dove molti veterani hanno fallito. Una proclamazione che ha lasciato lo studio senza fiato: niente presenza fisica sul palco per motivi d’età, ma solo la sua immagine tra applausi, occhi lucidi e una valanga di emozioni vere. Il televoto ha parlato chiaro: Kay è stato il più amato dal pubblico, superando avversari adulti e navigati come se niente fosse. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Pazzesco a “Tu si que vales”, finisce col botto. Realizza il sogno di una vita e un ricco montepremi

Con Zuka la giocoleria si fonde con il contorsionismo e il risultato è pazzesco! Merita di vincere? Potrai votare per lui inviando un SMS al numero 477.000.4 indicando o 10 o il nome, tramite APP WittyTV, tramite APP Mediaset Infinity #TuSiQueVales Vai su X

Matteo Savini. blink-182 · What's My Age Again?. Solo questo giro della ? di Tamás, vale il biglietto delle finali CSEN di Cattolica e forse, da domani stiamo a casa A parte gli scherzi, Quinoa mi regale un eccellente netto pazzesco, non ho contato gli a - facebook.com Vai su Facebook

