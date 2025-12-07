Paurosa carambola sette persone ferite nel maxi incidente

Poco prima delle 15 di domenica, una squadra dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta in Viale Roma, località Ronco, a Forlì, per un sinistro stradale frontale che ha coinvolto due autovetture. L'incidente ha causato sette feriti, di cui due minori e due persone sono rimaste incastrate negli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it