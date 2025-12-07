Paura lungo la Telesina donna si lancia in un dirupo | trasportata in ospedale

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti drammatici la scorsa notte lungo la strada statale Telesina per una vicenda i cui contorni devono essere ancora del tutto chiariti. Un litigio, probabilmente, è alla base del gesto di una donna di 58enne che sarebbe uscita dall’auto, una Fiat, ferma in una piazzola di sosta, e si sarebbe diretta verso un dirupo lanciandosi giù prima dello svincolo di Solopaca. La donna era in compagnia di altre persone in macchina. Immediato l’allarme e l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme e dei mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paura lungo la Telesina, donna si lancia in un dirupo: trasportata in ospedale

