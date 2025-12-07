Paura in campo a Zafferana Etnea atlete colte da malore durante una partita di pallavolo | il forte sospetto monossido di carbonio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Paura in campo durante il match tra Zafferana Volley e Milazzo. Momenti di forte apprensione ieri sera al palatenda di Zafferana Etnea, nel Catanese, durante l’incontro di pallavolo femminile tra Zafferana Volley e Volley ’96 Milazzo. Alcune giocatrici sono state colpite da malori improvvisi, costringendo all’interruzione della gara. Secondo quanto riportato dalla società milazzese, la prima atleta a sentirsi male sarebbe stata una giocatrice ospite, che ha perso conoscenza durante il match. Dopo essersi ripresa, nel giro di pochi minuti anche un’altra compagna di squadra ha iniziato ad avvertire capogiri e difficoltà respiratorie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

