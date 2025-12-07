Paura a Tor Sapienza incendio in un campo rom | due persone ferite e intossicate una in codice rosso

L'allarme è scattato nella notte, quando hanno preso fuoco due baracche del campo rom a Tor Sapienza. L'allarme è scattato immediatamente: due persone ferite, una grave. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Paura a Tor Sapienza, incendio in un campo rom: due persone ferite e intossicate, una in codice rosso - L’allarme è scattato nella notte, quando hanno preso fuoco due baracche del campo rom a Tor Sapienza. Lo riporta fanpage.it

Roma, incendio in campo nomadi a Tor Sapienza: due feriti - Incendio nella notte nel campo nomadi di via Amarilli, nella zona di Tor Sapienza, a Roma. Secondo iltempo.it

Roma, incendio in un edificio occupato a Tor Sapienza. Un uomo si lancia per fuggire, è grave - 20 circa di questa mattina, i vigili del fuoco di Roma sono impegnati con due squadre, due autobotti e un'autoscala, in via ... Come scrive ilgazzettino.it

Roma, incendio in un edificio occupato a Tor Sapienza. Un uomo si lancia per fuggire, è grave - I vigili del fuoco di Roma sono impegnati con due squadre, due autobotti e un'autoscala, in via Cesare Tallone Incendio in un edificio occupato a Roma, nella zona Tor Sapienza. Riporta leggo.it

Roma, incendio a Tor Sapienza: ferito gravemente uno degli occupanti - C'è un ferito grave tra gli occupanti dello stabile di via Cesare Tallone interessato da un incendio divampato questa mattina intorno alle 7:30. Lo riporta video.corriere.it

Roma, incendio in un edificio abbandonato a Tor Sapienza. «Dentro persone che lo occupavano» - 20 circa di questa mattina, i vigili del fuoco di Roma sono impegnati con due squadre, due autobotti e un'autoscala, in via Cesare Tallone, a Tor Sapienza, per l'incendio di un edificio ... ilmessaggero.it scrive