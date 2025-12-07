Paura a Heathrow | aggressione con spray al peperoncino diverse persone ferite

Momenti di tensione domenica mattina all’aeroporto londinese di Heathrow, dove diverse persone sono rimaste ferite a causa di un’aggressione con quello che la polizia britannica descrive come “ una sorta di spray al peperoncino ”. L’episodio è avvenuto nel parcheggio multipiano del Terminal 3 e ha richiesto l’intervento immediato delle squadre di emergenza. Secondo la polizia metropolitana, l’incidente è isolato e non ha alcun collegamento con il terrorismo o con proteste. “Non stiamo trattando questo incidente come un atto terroristico”, ha chiarito il comandante Peter Stevens, sottolineando che al momento si ritiene che l’aggressione sia stata il risultato di una discussione degenerata all’interno di un gruppo di persone che si conoscevano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

