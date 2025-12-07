Pasturo vuole dormire in un bivacco sulla Grignetta ma non è equipaggiato | rischia di morire congelato

Pasturo (Lecco), 7 dicembre 2025 – Voleva passare la notte in cima alla montagna, ma non era equipaggiato e faceva troppo freddo. Un escursionista di 20 anni ieri sera stava per morire congelato in vetta alla Grignetta. Lo hanno salvato i soccorritori dell'eliambulanza e i tecnici volontari del Soccorso alpino. La notte in vetta. A chiedere aiuto è stato lo stesso 20enne, che sabato sera ha raggiunto la cima della Grignetta, quasi 2.200 metri di quota. Aveva intenzione di trascorrere la nottata nel bivacco che si trova in vetta, il Ferrario. Solo che non era sufficientemente equipaggiato e coperto, non aveva abbigliamento né attrezzatura adatta e il bivacco non è equipaggiato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

