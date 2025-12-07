Pasti a domicilio il costo s’impenna La minoranza | Prezzi insostenibili

Rincara il servizio dei pasti a domicilio, minoranza sulle barricate. "Più 400% rispetto al prezzo attuale, i costi rischiano di diventare insostenibili". Ma l’assessore replica "ci siamo solo adeguati al prezzo di mercato e gli interessati hanno tutto il tempo per preparare l’Isee, i bollettini usciranno ad aprile. Inoltre qualcuno risparmierà". È il botta e risposta tra Rosanna Montani di “Codogno insieme 2.0“ e Cristina Baggi del Partito democratico da un lato e l’assessore ai Servizi sociali Raffaella Novati dall’altro. "Molti cittadini stanno ricevendo la comunicazione dell’aumento del costo del servizio pasti a domicilio, con maggiorazioni pari al 400%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

