Passerella a Empoli per i vincitori del premio Pozzale

EMPOLI – Il Premio Pozzale – Luigi Russo, settantaduesima edizione, è stato consegnato nelle mani dei tre autori vincitori: Marzio G. Mian per Volga Blues, Roberta Mori per Svegliarsi adulti e Simone Torino per Macaco. La serata di gala alla sala Maggiore della biblioteca Renato Fucini è stata anticipata da vari appuntamenti con tante classi delle scuole empolesi: Roberta Mori ha incontrato sei classi (110 alunni circa) raccontando le vicende di Sandro Delmastro, personaggio amico di Primo Levi realmente esistito su cui si basa il suo romanzo; nella mattina di ieri (6 dicembre) Marzio G. Mian ha incontrato due classi (50 alunni circa) e i gruppi di lettura per raccontare il suo reportage nella Russia più profonda ben documentata nel suo road book; al contempo Simone Torino si è interfacciato con quattordici classi (300 alunni circa) per parlare di Macaco e del suo mondo agricolo affacciato sulle Alpi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it