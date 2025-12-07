Passerella a Empoli per i vincitori del premio Pozzale

Corrieretoscano.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

EMPOLI – Il Premio Pozzale – Luigi Russo, settantaduesima edizione, è stato consegnato nelle mani dei tre autori vincitori: Marzio G. Mian per Volga Blues, Roberta Mori per Svegliarsi adulti e Simone Torino per Macaco. La serata di gala alla sala Maggiore della biblioteca Renato Fucini è stata anticipata da vari appuntamenti con tante classi delle scuole empolesi:  Roberta Mori  ha incontrato sei classi (110 alunni circa) raccontando le vicende di Sandro Delmastro, personaggio amico di Primo Levi realmente esistito su cui si basa il suo romanzo; nella mattina di ieri (6 dicembre) Marzio G. Mian  ha incontrato due classi (50 alunni circa) e i gruppi di lettura per raccontare il suo reportage nella Russia più profonda ben documentata nel suo road book; al contempo  Simone Torino  si è interfacciato con quattordici classi (300 alunni circa) per parlare di Macaco e del suo mondo agricolo affacciato sulle Alpi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

passerella empoli vincitori premioPasserella a Empoli per i vincitori del premio Pozzale - Luigi Russo, settantaduesima edizione, è stato consegnato nelle mani dei tre autori vincitori: Marzio G. Secondo msn.com

Il 72esimo Premio Luigi Russo. La Sala Maggiore della Biblioteca ospiterà la consegna ai tre vincitori - Domani e sabato gli autori incontreranno anche gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Passerella Empoli Vincitori Premio