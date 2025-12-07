Partono i lavori alla chiesa stop anche a Le Scalze che aiuta i ragazzini a rischio

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La denuncia del coordinamento Le Scalze: "Con i lavori al Complesso Monumentale di San Giuseppe, interdetti anche i nostri locali. Nessuno ci aveva avvisato". Ora centinaia di bimbi senza assistenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Ex discarica di Tegolaia: partono i lavori di messa in sicurezza

Partono i lavori, ponte sul Nure chiuso: cambia la viabilità

Da Centro Giano alla stazione di Casal Bernocchi senza rischiare la vita: partono i lavori ai marciapiedi

partono lavori chiesa stopPartono i lavori alla chiesa, stop anche a Le Scalze che aiuta i ragazzini a rischio - La denuncia del coordinamento Le Scalze: "Con i lavori al Complesso Monumentale di San Giuseppe, interdetti anche i nostri locali ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Partono Lavori Chiesa Stop