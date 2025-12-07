Partita di volley diventa emergenza sanitaria a Catania | squadra in ospedale per intossicazione da monossido
Squadra di volley del Milazzo intossicata da monossido durante una gara a Zafferana: partita sospesa, ricoveri al Cannizzaro e verifiche nel palazzetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
? Emergenza serale a Zafferana Etnea — Durante la partita tra Zafferana Volley e Volley Milazzo, diverse giocatrici hanno accusato malori: giramenti di testa, difficoltà respiratorie, svenimenti. Il pronto intervento del 118 e l’odore sospetto segnalato da un m - facebook.com Vai su Facebook
Partita di volley diventa emergenza sanitaria a Catania: squadra in ospedale per intossicazione da monossido - Squadra di volley del Milazzo intossicata da monossido durante una gara a Zafferana: partita sospesa, ricoveri al Cannizzaro e verifiche nel palazzetto ... Come scrive fanpage.it
Zafferana Etnea, intossicazione da monossido di carbonio nel palazzetto: squadra di volley in ospedale - A Zafferana Etnea una partita di volley è stata improvvisamente interrotta a causa di una intossicazione da monossido di carbonio. meridionews.it scrive
Atlete svenute durante una partita di volley: indagini sul monossido di carbonio in corso - Un episodio allarmante ha colpito un gruppo di atlete durante una competizione di pallavolo, suscitando preoccupazione e avviando indagini approfondite per determinare l'origine del malore. Riporta notizie.it