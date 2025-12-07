Parte la torcia l’Italia cala gli assi Greg | Ora me ne manca solo una
Greg Paltrinieri ha aperto la corsa dei 164 tedofori che ieri si sono passati la fiamma olimpica nel primo dei 63 giorni di staffetta che precederanno i Giochi di Milano Cortina 2026. Il nuotatore emiliano, che ha vinto un oro, due argenti e due bronzi olimpici ha poi passato il testimone alla fiorettista Elisa Di Francisca. "Ho vinto ai Giochi - ha dichiarato Paltrinieri -, ho chiuso le Olimpiadi di Parigi con la bandiera e apro quelle di Milano Cortina con la fiamma, ora mancherebbe giusto una cosetta.". L’allusione è ovviamente alla possibilità di essere uno dei due portabandiera azzurri ai Giochi di Los Angeles del 2028. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
