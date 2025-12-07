Parte da Lucera nel Foggiano il viaggio del “Connessioni Fest”, il Festival dedicato al giornalismo, alla comunicazione e all’innovazione culturale, ideato da Roberto Zarriello. Un progetto che nasce per creare spazi di dialogo tra studenti, professionisti, ricercatori e cittadini, promuovendo una cultura dell’informazione basata su pensiero critico, responsabilità e partecipazione attiva. Un format dal forte orientamento pedagogico, che mette al centro le giovani generazioni e il mondo dell’istruzione. L’educazione ai media viene interpretata come un asse fondamentale per costruire cittadinanza digitale, consapevolezza informativa e senso critico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Parte da Lucera il “Connessioni Fest”, il Festival del giornalismo e dell’innovazione culturale