Parrocchetti a Fiumicino | simbolo del cambiamento ambientale

Fiumicino, 7 dicembre 2025 – Negli angoli verdi della città, nei parchi e lungo le vie alberate, è sempre più frequente scorgere vivaci "pappagalli verdi" che si muovono in gruppo tra le fronde degli alberi. La loro presenza, un tempo considerata rara o curiosa, è oggi diventata parte del paesaggio urbano nel nostro territorio, in linea con quanto accade da anni nella vicina Capitale. I parrocchetti che popolano il cielo di Fiumicino appartengono principalmente a due specie: il parrocchetto monaco, originario del Sud America, e il parrocchetto dal collare, proveniente da Asia e Africa. In entrambi i casi, si tratta di specie introdotte accidentalmente o volontariamente dall'uomo, spesso a seguito di fughe da gabbie domestiche o allevamenti.