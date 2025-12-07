Parole e versi d’autore | torna il festival itinerante

Con la seconda edizione di ‘Poetico. Festival della poesia d’autore’, 10 comuni collaboreranno per creare un percorso culturale che porterà nel territorio alcuni dei nomi più significativi della poesia italiana contemporanea. Una manifestazione che raramente si incontra fuori dalle metropoli e che invece attraverserà Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Predappio, Modigliana, Santa Sofia, ma anche Longiano, Brisighella e Ravenna. Il festival si muove con l’obiettivo di riportare la poesia al centro del discorso pubblico, come spiega Marco Colonna: "L’iniziativa letteraria mantiene un’attenzione particolare alla qualità e alla profondità dei contenuti, consolidando la relazione viva degli autori con il pubblico, come un’occasione per sottolineare la rilevanza e vitalità della poesia, profondamente connessa alla parola". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parole e versi d’autore: torna il festival itinerante

