Parma l' allenatore Carlos Cuesta | Contro il Pisa dovremo restare umili
Le dichiarazioni dell’allenatore Carlos Cuesta, durante la conferenza stampa di presentazione della quattordicesima giornata di campionato contro il Pisa, rilasciate nella sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio. VOGLIA DI VINCERE“Sappiamo dell’importanza della partita con due squadre. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
