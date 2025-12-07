«Tatiana era sofferente, smagrita, senza forze, non riusciva neppure a reggersi in piedi, non ce la faceva a camminare. Abbiamo dovuto sorreggerla, tenerla su a forza di braccia». Rino. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Parla il papà: «Tatiana era magra e denutrita, non si reggeva in piedi. Non ci ha raccontato nulla»