Parla il papà | Tatiana era magra e denutrita non si reggeva in piedi La replica | Nessun maltrattamento da Dragos
«Tatiana era sofferente, smagrita, senza forze, non riusciva neppure a reggersi in piedi, non ce la faceva a camminare. Abbiamo dovuto sorreggerla, tenerla su a forza di braccia». Rino. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Scopri altri approfondimenti
Tatiana, parla l'amico Dragos: «È stata lei a organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla» | ?Trovata viva dopo 10 giorni in una mansarda
Tatiana ritrovata in una mansarda, parla l’amico Dragos: “È stata lei a organizzate tutto”
Tatiana, parla Dragos: “Ha organizzato tutto lei”
È provata Tatiana Tramacere, così racconta il fratello. Parla poco con la famiglia. "Quando è tronata a casa era smagrita e senza forze”, avrebbe detto il papà. Un mistero cosa sia davvero successo e perché. - facebook.com Vai su Facebook
Caso Tatiana Tramacere, parla il legale di Dragos: «Non è stata maltrattata» Vai su X
Tatiana Tramacere, parla il papà: “Tante domande, ma solo un genitore capisce la mia gioia. Credevo di averla persa” - Il papà di Tatiana Tramacere ha raccontato gli ultimi giorni dopo il ritrovamento della 27enne scomparsa il 24 novembre ... Si legge su fanpage.it