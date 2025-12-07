Paradise la seconda stagione su Disney+ | trailer trama cast e quando esce

Today.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un thriller in piena regola. Disney+ annuncia la seconda stagione di Paradise, la serie creata da Dan Fogelman che ha preso le mosse da un'utopistica comunità sconvolta da un omicidio. Ecco tutto quello che sappiamo sulle indagini e le ricerche dell'agente Xavier Collins. Paradise, il trailer. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Trailer della seconda stagione di hell’s paradise: jigokuraku

Hell's Paradise, l'anime dello Studio MAPPA rivela con un nuovo trailer la sua seconda stagione

Paradise | Disney+ svela il teaser trailer della stagione 2 - Disney+ ha svelato il teaser trailer della seconda stagione di Paradise, la serie drama ambientata in un futuro distopico. Riporta universalmovies.it

paradise seconda stagione disneyParadiseStagione 2: teaser trailer e data di uscita italiana su Disney+ - Scopri teaser trailer, teaser art e data di uscita della stagione 2 di Paradise, in arrivo il 23 febbraio 2026 su Disney+. Scrive cinefilos.it

paradise seconda stagione disneyUna delle migliori serie degli ultimi anni sta per tornare su Disney+ - Una delle serie più acclamate degli ultimi anni sta per tornare su Disney+: ecco primo teaser e data di debutto della nuova stagione. Scrive bestmovie.it

Cerca Video su questo argomento: Paradise Seconda Stagione Disney