Papa Leone XIV | Pace possibile grazie a dialogo tra cristiani e altre fedi

Papa Leone XIV ha sottolineato l’importanza della pace e del dialogo interreligioso durante la recita dell’ Angelus in piazza San Pietro. “Quanto è avvenuto nei giorni scorsi in Turchia e Libano ci insegna che la pace è possibile e che i cristiani in dialogo con gli uomini e le donne di altre fedi e culture possono contribuire a costruirla”, ha dichiarato il Pontefice. Viaggio apostolico in Turchia e Libano. Il Papa ha ricordato il suo recente primo viaggio apostolico in Turchia e Libano, accompagnato dal patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo, e dai rappresentanti di altre confessioni cristiane. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV: “Pace possibile grazie a dialogo tra cristiani e altre fedi”

