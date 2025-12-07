Papa Leone XIV | Il corso della storia non è scritto dai potenti di questo mondo – Il video

Open.online | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 07 dicembre 2025 "Il corso della storia non è già scritto dai potenti di questo mondo. Mettiamo pensieri ed energie a servizio di un Dio che viene a regnare non per dominarci, ma per liberarci" così Papa Leone XIV durante l'Angelus in Piazza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

